Od dziś obowiązek zakrywania ust i nosa. Wyślij nam swoje zdjęcie

Od czwartku, 16 kwietnia w Polsce wprowadzono obowiązek zasłaniania ust i nosa. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że twarzy nie trzeba zakrywać koniecznie maseczką - podobną rolę może spełnić szalik lub chusta. Prześlij nam swoje zdjęcie, na którym pokazujesz, jak stosujesz się do nowego obowiązku.

"Od czwartku wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych, w których trudno jest zachować bezpieczną odległość od innej osoby" - informuje ministerstwo zdrowia. Resort przypomina, że zasłanianie ust i nosa "nie zwalnia z konieczności zachowania odpowiedniego dystansu" wynoszącego m.in. 2 metry.

ZOBACZ: Poczta Polska rusza ze sprzedażą maseczek. Podano cenę

Ministerstwo radzi, by maseczka której używamy powinna być wygodna i szczelnie przylegać do twarzy, posiadać zauszniki z elastycznej gumy, składać się z wielu warstw tkaniny, pozwalać na swobodne oddychanie oraz nadawać się do prania i suszenia w pralce bez uszkodzenia lub zmiany kształtu maseczki.

Wasze zdjęcia w maseczkach możecie przesłać przez platformę Twój News. Pokażemy je w portalu polsatnews.pl i na antenie Polsat News.

❗️❗️Od 16 kwietnia każda osoba przebywająca w miejscu publicznym będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa ❗️❗️ 😷 #koronawirus pic.twitter.com/Iq03D7NE9s — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 14, 2020

Szczegóły rozporządzenia

Jak wynika z projektu rozporządzenia MZ, nakaz zakrywania ust i nosa ma obowiązywać podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, w placówkach handlowych i na targowiskach.

W myśl projektu, obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy też środków publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdów samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.

ZOBACZ: Obowiązek zakrywania ust i nosa. Są zmiany w rozporządzeniu

W projekcie zapisano także, że w razie legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa.

WIDEO - "Odmrażanie gospodarki" po świętach. Wicepremier o szczegółach zniesienia ograniczeń Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/luq/ Polsat News