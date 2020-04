Maseczkomaty. Gdzie można z nich skorzystać?

- Chcieliśmy zapewnić mieszkańcom możliwość zakupu maseczki w dogodnej cenie - mówi polsatnews.pl Arkadiusz Małecki, wójt gminy Kurów.

Automat z bawełnianymi maseczkami stanął w centrum Kurowa. Cena za sztukę to 5 zł. - Ich wartość pokrywa jedynie koszty produkcji - nikt na tym nie zarabia - zaznacza Małecki. - Natomiast daje to szansę pracownikom lokalnych przedsiębiorstw na to, by utrzymać miejsca pracy, które ze względu na sytuację związaną z koronawirusem, były zagrożone - dodaje.

ZOBACZ: Jak poprawnie nałożyć i zdjąć maseczkę [INSTRUKCJA]

Pomysł powstał również z myślą o potrzebujących oraz tych, którzy są najbardziej narażeni. - Mam tu na myśli m.in. osoby najuboższe, podopiecznych ośrodka pomocy społecznej, funkcjonariuszy policji, listonoszy oraz pracowników służby zdrowia. Gmina Kurów dostarczy im bezpłatne maseczki - zapewnia wójt.

Maseczki rozchodzą się w błyskawicznym tempie. - Nie nadążamy dostarczać ich do maseczkomatu. Dziś czekamy na kolejną partię, mają się pojawić po godz. 14. - informuje Małecki. - Staramy się jak najszybciej uzupełniać automat. Mam nadzieję, że do 16 kwietnia zdążymy zaopatrzyć wszystkich mieszkańców - podkreśla.

Nie tylko maseczki

W Krakowie przy pętli tramwajowej w Bronowicach Małych również pojawił się pierwszy maseczkomat. Znajdziemy tam nie tylko maseczki medyczne, ale także: rękawiczki, żele dezynfekujące oraz wodę.

Cena jednej maseczki medycznej - 8,80 zł, rękawiczki jednorazowe - 2,50 zł, żele antybakteryjne w saszetkach - 3 szt. za 4,50 zł. Za produkty zapłacić można jedynie kartą - informuje "Gazeta Krakowska".

ZOBACZ: Obowiązek zasłaniania twarzy. Czy można użyć szalika? Czy trzeba nosić maseczkę w pracy?

Z automatu można również skorzystać w Warszawie."Przy ulicy Mozarta 1 przy wejściu do biura Spółdzielni stanął automat vendingowy. W automacie kupicie produkty niezbędne w czasie epidemii. - czytamy na profilu Spółdzielni Mieszkaniowej "Służew nad Dolinką".

Obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscu publicznym

Rząd zdecydował, że od czwartku, 16 kwietnia wprowadzony zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązek będzie więc dotyczył wszystkich osób przemieszczających się po ulicach, a także przebywających w urzędach, sklepach, czy miejscach świadczenia usług.

Rzecznik ministerstwa zdrowia wyjaśnił, że obowiązek nie dotyczy wyłącznie noszenia maseczek, ale dopuszcza także inne zakrywanie określonych części twarzy.

- W drugiej połowie kwietnia skończy się część wprowadzonych restrykcji. Będziemy stopniowo odblokowywać pewne dziedziny życia, szczególnie te, mające wpływ na gospodarkę. Ludzie liczniej pojawią się na ulicach. Pamiętajmy, że część osób zakażonych przechodzi chorobę be-zobjawowo. Zakrywanie ust i nosa ma zwiększyć szanse na to, że pewne poluzowanie obostrzeń nie wywoła lawinowego wzrostu zachorowań - powiedział wyjaśnił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

- Dlatego wprowadzamy obowiązek, by zakrywać w miejscach publicznych usta i nos. Niekoniecznie profesjonalną medyczną maseczką - dodał.

Maseczki można wykonać samodzielnie lub nabyć gotowe

Jak zaznaczył, maseczki można wykonać samodzielnie z tkanin, można nabyć gotowe, wyprodukowane w różnych wariantach i na różnych poziomach bezpieczeństwa. Andrusiewicz podkreślił, że zasłonić usta i nos będzie można także np. nosząc szalik czy chustę.

Pytany o opinie części ekspertów, którzy podnoszą, że zakrywanie ust i nosa samą tkaniną nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia, rzecznik MZ powiedział, że profesjonalny sprzęt ochrony osobistej w pierwszej kolejności przeznaczony jest dla pracowników służby zdrowia.

- Wskazania Światowej Organizacji Zdrowia są takie, że zakrywanie nosa i ust w inny sposób niż profesjonalną maseczką, z której korzystają służby medyczne jest wskazane. Chodzi o możliwie szerokie ograniczenie emisji koronawirusa - dodał.

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła już 5,5 tys. Zmarło 175 osób.

WIDEO - "Wszyscy przedsiębiorcy zwolnieni ze składek ZUS". Nowa propozycja prezydenta Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/bas/ polsatnews.pl, gazetakrakowska.pl, PAP