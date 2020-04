Złamała zakaz opuszczania domu, by wyjść na spacer z... żółwiem

Do zdarzenia doszło w peryferyjnej dzielnicy Wiecznego Miasta, Centocelle. Kobieta bardzo powoli szła chodnikiem, a obok niej jeszcze wolniej poruszał się żółw. Scenę tę zauważyło dwóch karabinierów patrolujących osiedle w ramach zaostrzonych kontroli osób wychodzących z domów.

Żandarmi zatrzymali kobietę domagając się wytłumaczenia, dlaczego wyszła z domu. Konieczności wyprowadzenia żółwia na spacer nie uznali za wystarczające wyjaśnienie.

Żółw nie jest psem, z którym można wychodzić na mocy obowiązujących przepisów - argumentowali.

Właścicielka gada otrzymała grzywnę w wysokości 206 euro.

Karabinierzy zażądali następnie, by jak najszybciej wróciła z nim do domu. Aby nie przedłużać spaceru, wzięła go na ręce - zauważyła prasa.