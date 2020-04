Wyciek danych sędziów i prokuratorów. RPO pisze do Prokuratora Krajowego

O sprawie pisała we wtorek "Gazeta Wyborcza". Jak podawał dziennik, do internetu wyciekły dane tysięcy sędziów i prokuratorów, które miała w swoich zasobach Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. W internecie pojawiły się prywatne adresy mailowe, adresy zamieszkania, numery telefonów, a także hasła logowania.

W pismach do prezesa UODO i PK zastępca RPO Stanisław Trociuk zaznaczył, że "takie dane mogą posłużyć - z jednej strony - np. do wyłudzenia kredytu czy pożyczki, jak również zawarcia umowy w imieniu osoby, której dane dotyczą, czy uzyskania dostępu do danych o stanie zdrowia".

"Niespotykana dotąd skala na wkroczenie w życie prywatne"

"Z drugiej strony dane takie jak e-mail, nr telefonu czy numery komunikatorów internetowych pozwalają na niespotykaną dotąd skalę na wkroczenie w życie prywatne osób dotkniętych wyciekiem poprzez niechciane telefony, czy komunikację elektroniczną, lub też przez podejmowanie działań w celu pozbawienia ich zaufania publicznego" - zaznaczył. Jak dodał Trociuk, "wydaje się to szczególnie prawdopodobne w przypadku sędziów i prokuratorów, ale może mieć miejsce w wypadku każdej osoby związanej zawodowo z sądownictwem i zawodami prawniczymi".

"Należy również zauważyć, że ujawnione dane mogą zostać zestawione z dostępnymi na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (...) oświadczeniami o stanie majątkowym, co zwiększa zagrożenia wobec tych osób" - wskazał zastępca RPO.

Prokuratura Krajowa informowała zaś we wtorek, że lubelska prokuratura regionalna wszczęła śledztwo ws. wycieku danych sędziów i prokuratorów z systemu informatycznego szkoły.

Prawdopodobnie zawinił podmiot zewnętrzny

Także we wtorek dyrektor szkoły Małgorzata Manowska oświadczyła, że w zakresie usług informatycznych, KSSiP korzysta z obsługi profesjonalnych podmiotów zewnętrznych. - Prawdopodobne jest, że do wycieku danych osobowych doszło na skutek zaniedbania jednej z tych firm - poinformowała.

Jednocześnie Manowska dodała, że szkoła - jako podmiot pokrzywdzony - już 7 kwietnia br. złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tej sprawie. - Z poczynionych na dzień dzisiejszy ustaleń, brak jest danych pozwalających na jednoznaczne stwierdzenie, że przedmiotem nieuprawnionego ujawnienia były również numery PESEL - podkreślała.

W środę zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów Przemysław Radzik poinformował, że w związku z wyciekiem tych danych podjął czynności wyjaśniające w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na niedopełnieniu obowiązków służbowych przez sędziów wykonujących obowiązki służbowe w KSSiP.