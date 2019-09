Wyciek danych prawie 5 mln osób. Upubliczniono m.in. ich adresy i numery kart kredytowych

Świadcząca usługi dostaw żywności z renomowanych restauracji firma DoorDash poinformowała w czwartek o wycieku wrażliwych danych ok. 4,9 mln klientów. W niepowołane ręce wpadły m.in. numery kart kredytowych, kont bankowych oraz adresy. Do incydentu miało dojść 4 maja, gdy nieupoważniony dostawca uzyskał przypadkowy dostęp do chronionych danych klientów oraz restauracji, skąd zamawiano dania.