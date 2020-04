Wybory podczas epidemii. Koreańczycy wybierają parlament

W Korei Południowej rozpoczęły się w środę rano czasu miejscowego wybory parlamentarne. Jak podkreślają media, to pierwsze wybory zorganizowane w tym kraju w czasie poważnej epidemii.

We wszystkich lokalach stosowane są nadzwyczajne środki ostrożności, by zminimalizować ryzyko nowych infekcji koronawirusem. Placówki zostały zdezynfekowane, a wyborcy powinni odkazić dłonie, mieć na sobie maseczki ochronne i plastikowe rękawiczki oraz nie zbliżać się do siebie na odległość mniejszą od jednego metra.

ZOBACZ: WHO: szczyt zakażeń koronawirusem dopiero przed nami Korei Południowej udało się opanować lawinowy wzrost zakażeń koronawirusem, ale wciąż utrzymują się obawy dotyczące skupisk infekcji oraz przypadków przywleczonych z zagranicy. Dotychczas oficjalnie potwierdzono w tym kraju ponad 10 500 zakażeń. Zmarło ponad 200 zakażonych pacjentów. 44 mln ludzi uprawnionych do głosowania W ramach systemu wczesnego głosowania część wyborców oddała już swe głosy w piątek i sobotę. Blisko 44 mln Koreańczyków wybierze posłów 300-osobowego parlamentu, Zgromadzenia Narodowego. Według sondaży największe szanse na zwycięstwo ma rządząca Partia Demokratyczna prezydenta Mun Dze Ina. ZOBACZ: Rośnie bilans ofiar pandemii w państwach Azji Południowo-Wschodniej Według Reutera wyniki wyborów mogą przesądzić o tym, czy obecnemu prezydentowi uda się wprowadzić w życie plany na pozostałe dwa lata swojej kadencji, w tym luzowanie polityki fiskalnej w celu tworzenia miejsc pracy, podniesienie płacy minimalnej czy utrzymanie polityki dialogu z Koreą Płn.

WIDEO - Przemówienie Putina w Jerozolimie o Polakach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP