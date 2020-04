Przymrozki niemal w całej Polsce, śnieg w Zakopanem [WASZE ZDJĘCIA]

Dla piętnastu województw wprowadzono ostrzeżenia pierwszego stopnia. To najłagodniejsze w trójstopniowej skali ostrzeżeń IMGW.

Oznacza ono, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.

Zima nie odpuszcza również na Podhalu. W nocy z poniedziałku na wtorek w Zakopanem spadło kilka centymetrów śniegu, a w wtorek rano termometry wskazywały -1 st. C. Według zapowiedzi synoptyków w kolejnych dniach temperatura pod Tatrami wyraźnie wzrośnie. W czwartek i w piątek termometry pokażą tu do 17 st. C., ale w przyszłym tygodniu możliwe są ponownie opady śniegu.

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego przypominają, że z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa obowiązuje całkowity zakaz wstępu na wszystkie tatrzańskie szlaki turystyczne. Obowiązuje też zakaz przemieszczenia się w celach turystycznych i zakaz prowadzenia działalności hotelarskiej wynajmu kwater.

Na nasz profil na Facebooku oraz platformę Twój Newsa wysyłacie nam zdjęcia chłodnego poranka.

Zima zawitała do Jesionowa koło Dobrego Miasta w na Warmii.

Śnieg spadł również w Karpaczu (woj. dolnośląskie).

A to już Dobre Miasto w woj. warmińsko-mazurskim.