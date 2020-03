To była najcieplejsza i najmniej śnieżna zima w historii Polski

Meteorologiczna wiosna corocznie obejmuje miesiące: marzec, kwiecień i maj, ta astronomiczna, w tym roku rozpocznie się 20 marca o godzinie 4:49, wejściem Słońca w znak Barana, w momencie zrównania się dnia z nocą.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) posiada zapisy pomiarów i obserwacji pogody od 1779 roku, kiedy rozpoczął je Karol Bystrzycki, astronom królewski. Na tle ostatnich 240 lat nie zdarzyła się jeszcze zima, która przyniosłaby średnią ogólnokrajową temperaturę o 4 stopnie wyższą od normy wieloletniej - aż do tego roku.

Rekord pobity o ponad pół stopnia

Dotychczas najcieplejszą zimę mieliśmy na przełomie 1989 i 1990 roku, kiedy średnia anomalia temperatury sięgnęła około 3,5 stopnia. Rekord ten został właśnie pobity o ponad pół stopnia - informuje twojapogoda.pl.

Dla porównania najmroźniejsza zima z przełomu 1829 i 1830 roku była od minionej o całe 12 stopni zimniejsza.

Ciepło i bez śniegu

Zima okazała się nie tylko ekstremalnie ciepła, ale też bezśnieżna. W wielu miejscach zachodniej Polski śnieg prószył, ale za sprawą dodatniej temperatury nie zdołał się utrzymać nawet przez chwilkę. Przy kontakcie z powierzchnią ziemi natychmiast się roztapiał.

We Wrocławiu śnieg prószył tylko dwukrotnie, 28 grudnia i 27 lutego. W Warszawie pojawił się tylko raz i to na krótko. Stało się to 29 stycznia.

Na stacji meteorologicznej w porcie lotniczym im. Mikołaja Kopernika w Strachowicach odnotowano tylko śladowe ilości śniegu, które nie osiągnęły grubości 1 cm. Podobnie było w Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim i wielu innych miejscowościach, gdzie śnieg prószył kilkukrotnie, ale pokrywy nie utworzył. Stało się to po raz pierwszy w całej historii pomiarów.

