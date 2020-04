Ponad 12 tys. zgonów z powodu koronawirusa w W. Brytanii

Kolejne 778 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wzrosła do 12107 - poinformowało we wtorek po południu ministerstwo zdrowia.

Bilans obejmuje nowo zarejestrowane zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 w niedzielę a godz. 17 w poniedziałek.

ZOBACZ: Boris Johnson wyszedł ze szpitala

Jest on nieco wyższy niż ten podany w poniedziałek, gdy poinformowano o 717 zmarłych.

Wkrótce decyzja o dalszych obostrzeniach

Brytyjski rząd nie spodziewa się podjęcia w tym tygodniu żadnych decyzji łagodzących ograniczenia w kontaktach społecznych - oświadczył w poniedziałek wieczorem minister spraw zagranicznych Dominic Raab.

- Nie spodziewamy się w tym momencie żadnych zmian w środkach obecnie obowiązujących i nie wprowadzimy innych, dopóki nie będziemy mieć pewności, na tyle na ile jest to możliwe, że można je bezpiecznie wprowadzić - powiedział podczas codziennej konferencji prasowej na Downing Street Raab, który zastępuje przechodzącego rekonwalescencję po zakażeniu koronawirusem premiera Borisa Johnsona.

Restrykcje, które Johnson ogłosił 23 marca - m.in. zakaz wychodzenia z domów i przemieszczania się bez uzasadnionych powodów, zamknięcie całej działalności gospodarczej, poza tym, co jest kluczowe i nie może być wykonywane zdalnie - zostały początkowo wprowadzone na trzy tygodnie, co oznacza, że w tym tygodniu zostanie dokonany przegląd ich efektów, a następnie rząd podejmie decyzję o tym, czy zostaną one przedłużone. Do tej pory jednak żaden z ministrów nie zasugerował tego tak jednoznacznie, jak zrobił to Raab.

bia/ PAP