Wielka Brytania: prawie 1500 ofiar koronawirusa w weekend

Kolejne 717 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wzrosła do 11329 - poinformowało w poniedziałek po południu ministerstwo zdrowia.

Bilans obejmuje nowo zarejestrowane zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 w sobotę a godz. 17 w niedzielę. Jest on nieco niższy niż ten podany w niedzielę, gdy poinformowano o 737 zmarłych.

ZOBACZ: Hołownia z żoną o tym, jak tłumaczą 2,5-letniej córce epidemię koronawirusa

Liczba jest wyraźnie niższa niż rekordowe 980 zgonów, o których poinformowano w piątek oraz od bilansu z soboty, gdy wynosił on 917. Może to być jednak efektem tego, że w weekend nie we wszystkich przypadkach na bieżąco potwierdzany jest fakt, że zgon nastąpił z powodu koronawirusa (to było przyczyną mniejszej liczby zgonów w poprzedni weekend).

W niedzielę Wielka Brytania stała się piątym państwem świata, w którym liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 10 tysięcy.

WIDEO - Koronawirus we Włoszech. Na mediolańskich ulicach można spotkać głównie turystów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

sgo/ PAP