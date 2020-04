Głównie pouczenia. "Strajk kobiet" w Warszawie bez surowych kar

Policjanci w związku z samochodowym "strajkiem kobiet" wylegitymowali we wtorek 24 osoby. Materiały w ich sprawie trafią do sanepidu. Ponadto nałożono cztery mandaty, a do sądu trafi sześć wniosków o ukaranie. Pozostali zostali pouczeni - poinformował rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak.