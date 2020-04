Na Białorusi katolicy przyszli do kościołów mimo epidemii

Mimo rekomendacji zwierzchnika kościoła katolickiego na Białorusi abp. Tadeusza Kondrusiewicza, by wierni pozostali w domach ze względu na epidemię koronawirusa, część z nich przyszła w Wielką Sobotę do świątyń, by poświęcić pokarmy. Nabożeństwa wielkanocne są transmitowane w telewizji państwowej.