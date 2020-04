Nadzwyczajne wystawienie Całunu Turyńskiego. Transmisja o godz. 17:00

- Miłość, jaką Jezus nam podarował, jest silniejsza od wszelkiego cierpienia, wszelkiej choroby, wszelkiego zakażenia, każdej ciężkiej próby i zniechęcenia - podkreślił w swym wystąpieniu metropolita stolicy Piemontu.

Modlitwa przed płótnem ze śladami męki

Arcybiskup Turynu Cesare Nosiglia ogłosił, że w Wielką Sobotę o godz. 17:00 będzie przewodniczył długiej modlitwie przed Całunem. Podkreślił, że wszyscy na świecie będą mieli możliwość udziału w tym wydarzeniu.

"Ta twarz zniekształcona przez rany przekazuje wielki spokój. Jego spojrzenie nie jest skierowane w nasze oczy, ale na nasze serca, jakby mówiło: miej wiarę, nie trać nadziei. Moc Bożej miłości, moc Zmartwychwstałego zwycięża wszystkie rzeczy" - tak o Całunie napisał na Twitterze Papież Franciszek, dołączając jego zdjęcie.

Tajemnica Całunu Turyńskiego

Całun Turyński, czyli tkanina, w którą według tradycji owinięte było ciało Chrystusa po ukrzyżowaniu, przechowywany jest w kaplicy w katedrze świętego Jana Chrzciciela. Od lat jest przedmiotem badań i analiz, dokonywanych także przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki i technologii w celu ustalenia daty pochodzenia płótna i jego przeznaczenia. Jego autentyczność nie została potwierdzona przez naukowców.

Wciąż budzi on wiele wątpliwości. 10 lat temu, były arcybiskup Turynu kardynał Severino Poletto stwierdził, że "nie ma matematycznej pewności, że Całun to autentyczne płótno, w które zawinięto ciało Chrystusa". - To powiedzą nam naukowcy i historycy, jeśli kiedykolwiek im się to uda - oświadczył wtedy metropolita Turynu.