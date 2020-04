Piontkowski: rekrutacje do szkół średnich i wyższych zostaną przesunięte

Rekrutacje do szkół średnich i do szkół wyższych zostaną przesunięte - powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Poinformował, że dostał pismo od konferencji rektorów, w którym wyraźnie sugerują, że dostosują terminy rekrutacji do nowego terminu matur.

W związku z epidemią koronawirusa zajęcia stacjonarne w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach zostały początkowo zawieszone do 25 marca, później przedłużono ten okres do 10 kwietnia. Na podstawie opublikowanego w czwartek rozporządzenia MEN przerwa w nauczaniu stacjonarnym zostaje przedłużona o kolejne dwa tygodnie - do 26 kwietnia.

W czwartek, zapowiadając przedłużenie czasu zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach, premier Mateusz Morawiecki i minister edukacji poinformowali także, że egzamin ósmoklasisty i matury zostają przesunięte - odbędą się nie wcześniej niż w czerwcu, najprawdopodobniej w drugiej połowie. Nowy termin egzaminów zostanie podany co najmniej na trzy tygodnie przed nim.

- Tak jak wspomniałem, chcemy, aby (uczniowie) z dużym wyprzedzeniem dowiedzieli się o nowym terminie egzaminów. Przypomnę, że to nie tylko matury, egzamin ósmoklasisty, ale także egzaminy zawodowe. Egzaminy zawodowe mają się odbyć w końcu czerwca. Będziemy próbowali do ich terminów dostosowywać pozostałe egzaminy. Jeszcze nie wiemy, w jakiej sytuacji, w jakim momencie podejmiemy taką decyzję. Natomiast na pewno trzeba będzie zachowywać jakieś środki ostrożności. To wydaje się dziś oczywiste - mówił Piontkowski.

"Uczelnie wyższe dostosują terminy rekrutacji"

Minister edukacji odniósł się też do kwestii rekrutacji do szkół wyższych i do szkół średnich. Poinformował, że dwa dni temu otrzymał pismo od konferencji rektorów, w którym wyraźnie sugerują oni, że dostosują terminy rekrutacji do nowego terminu egzaminu maturalnego.

- Rektorzy uczelni także zdają sobie sprawę, że sytuacja jest nadzwyczajna, przecież także na uczelniach funkcjonuje teraz nauczanie na odległość. Jednocześnie uważają, że najlepszym sposobem rekrutacji, takim obiektywnym, który daje według tych samych parametrów porównywanie osiągnięć uczniów, jest właśnie egzamin maturalny - powiedział. - Dlatego wyraźnie sugerują, ze zmienią terminarz rekrutacji, nie będzie on tak jak zwykle na samym początku wakacji, tylko będzie przedłużony o miesiąc, a nawet więcej, ale dostosują się do nowych terminów egzaminów maturalnych - dodał.

Według szefa MEN tak samo będzie z rekrutacją do szkół średnich. - Będzie podobnie, będzie później - powiedział. Przypomniał, że wpływ na terminy rekrutacji ma nie tylko termin przeprowadzenia egzaminów, ale także potrzeba czasu na sprawdzenie arkuszy egzaminacyjnych. - Dlatego również rekrutacja do szkół średnich ulegnie przesunięciu - wskazał.

bia/ PAP