Jak będzie "odmrażana" gospodarka? Nieoficjalnie: najpierw sklepy i fryzjerzy

Najpierw zmienić ma się limit osób, które mogą wejść do sklepu, dostęp do galerii handlowych ma być rozszerzony, a zakłady fryzjerskie mają być otwierane - podaje nieoficjalnie RMF24, powołując się na wstępny rządowy plan stopniowego otwierania gospodarki. Premier w czwartak zapowiadał, że plan na powrót do nowej rzeczywistości gospodarczej poznamy po Wielkanocy.