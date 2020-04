"Testy na życzenie, jeśli będziemy produkować ich miliony. Trzeba jak najszybciej sprzedać patent"

W przyszłym tygodniu ruszy produkcja polskich testów na koronawirusa. - To przybliża nas do odmrożenia gospodarki po świętach - powiedział Jarosław Gowin w rozmowie z polsatnews.pl. Zauważył, że do tego "trzeba wykonywać setki tysięcy testów dziennie, tak, jak jest to robione w Niemczech". Były minister nauki odniósł się również do możliwości wykonywania testów na życzenie, odpłatnie.