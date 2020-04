Hiszpania: 605 zgonów zakażonych koronawirusem w ciągu doby

Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w Hiszpanii wzrosła do 15 843, a suma osób zakażonych to 157 022.

Resort zdrowia Hiszpanii wskazał w komunikacie, że 605 zgonów zanotowanych w ciągu minionych 24 godzin to najniższy od 17 dni bilans dobowy w tym kraju. Przypomniał, że pomiędzy środą a czwartkiem liczba zmarłych na Covid-19 wyniosła 683.

Słabnące dobowe przyrosty zakażeń

W opublikowanym oświadczeniu hiszpańskie służby sanitarne wskazały też na słabnące dobowe przyrosty liczby zakażeń. Odnotowały, że o ile między środą a czwartkiem grono osób, u których stwierdzono koronawirusa, powiększyło się o 5756, o tyle w ciągu ostatniej doby - o 4576.

Według danych ministerstwa zdrowia Hiszpanii w ciągu ostatnich 24 godzin wolniej przybywało osób wyleczonych - pomiędzy środą a czwartkiem były to 9144 osoby, a w ciągu ostatniej doby - 3503. Łącznie jest ich w całym kraju 55 668.

ZOBACZ: Hiszpanie manifestują online przeciwko rządowi Sancheza. "Trumny nie mówią, mówmy my"

Resort zdrowia szacuje, że najwięcej osób w ciągu ostatniej doby zmarło wskutek epidemii koronawirusa we wspólnocie autonomicznej Madrytu. Pomiędzy czwartkiem a piątkiem liczba zgonów wzrosła tam z 5800 do 5972, a zakażeń z 43,8 tys. do 44,8 tys.

Drugim regionem pod względem liczby zgonów i zakażeń jest Katalonia. Podczas ostatniej doby liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa zwiększyła się tam z 3148 do 3231, zaś zainfekowanych z 31 tys. do 31,8 tys.

WIDEO - Polscy lekarze są we Włoszech. Najbardziej zaskoczyła ich skala pandemii. Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ PAP