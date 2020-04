Brytyjski minister budownictwa dwukrotnie złamał zakaz podróży

29 marca Jenrick zastępował przebywającego wówczas w izolacji domowej premiera Borisa Johnsona podczas codziennej konferencji prasowej na Downing Street i mówił, że jeśli wszyscy będą się stosować do zaleceń, możliwe jest zatrzymanie postępu epidemii koronawirusa.

Tymczasem, jak podał "Daily Mail", jeszcze tego samego dnia pojechał z Londynu, gdzie ma mieszkanie, do oddalonego o 240 km domu w hrabstwie Herefordshire, w którym przebywają jego żona i troje dzieci. Z kolei w ostatni weekend, 4 lub 5 kwietnia, pojechał kolejne 65 km do swoich rodziców mieszkających w hrabstwie Shropshire.

"Dla jasności - moi rodzice prosili mnie o dostarczenie kilku niezbędnych rzeczy - w tym leków. Obydwoje się izolują z powodu wieku i stanu zdrowia mojego ojca, a ja przestrzegałem zasad społecznego dystansu" - napisał Jenrick na Twitterze. Twierdzi też, że nawet nie wchodził do ich domu. Ponadto wyjaśnił, że to posiadłość w Herefordshire, gdzie przebywają żona i dzieci, jest jego właściwym domem.

For clarity - my parents asked me to deliver some essentials - including medicines.



They are both self-isolating due to age and my father's medical condition and I respected social distancing rules.https://t.co/XlRujT8S5Y