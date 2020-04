Święta z koronawirusem. Wyjaśniamy jak poświęcić pokarmy w domu

Tradycyjnej formy święcenia pokarmów w Wielką Sobotę nie będzie w związku z pandemią koronawirusa. Rządowe obostrzenia pozwalają bowiem na gromadzenie się co najwyżej pięciu osób w kościele.

Pokarmy święci osoba ochrzczona

Część proboszczów zdecydowała, że pomoże swoim parafianom w bezpiecznym poświęceniu pokarmów.

Księża przejadą przez swoje parafie i pobłogosławią koszyczki trzymane przez wiernych przed domami, w oknach i na balkonach. Kapłani będą błogosławić pokarmy z samochodu z zachowaniem bezpiecznej odległości.

Tam, gdzie takich błogosławieństw nie będzie, wierni nie będą mogli uczestniczyć w święceniu w parafiach.

Pokarmy możemy poświęcić jednak samodzielnie w domu. Można zrobić to przed śniadaniem wielkanocnym. Uprawniona do tego jest każda ochrzczona osoba z rodziny. Koszyczków nie kropimy wodą święconą, a jedynie błogosławimy je.

Przeczytaj jak wygląda obrzęd poświęcenia pokarmów

Przed śniadaniem:

Przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników czyta fragment Pisma Świętego. Do wyboru są dwa teksty:

(1 Tes 5, 16-18)

"Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was."

(Mt 6, 31 ab.32b-33)

"Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: »Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane«".

Przewodniczący: "Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków."

Wszyscy: Amen.

Po śniadaniu:

Przewodniczący: Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Przewodniczący: "Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków"

Wszyscy: Amen

Opis obrzędu pochodzi z książki: "Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich", t. 2, Katowice 2001, nr 1347-1350.

pgo/hlk/ polsatnews.pl