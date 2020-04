Papież powołał nową komisję ds. badań nad diakonatem kobiet

Już wcześniej Franciszek opowiedział się za przeanalizowaniem sprawy diakonatu kobiet w pierwszych wiekach Kościoła i w 2016 roku powołał w tym celu komisję.

Doszło do tego po tym, gdy podczas spotkania z Watykanie zakonnice zapytały Franciszka, czemu Kościół nie dopuszcza kobiet do posługi diakonatu i postulowały powołanie komisji. W czasie audiencji dla Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych żeńskich zgromadzeń zakonnych papież odpowiedział wówczas: "Powołać komisję, która to przestudiuje? Tak, wierzę, że to może być dobre dla Kościoła, żeby wyjaśnić tę kwestię. Zgadzam się. Powiem, żeby tak zrobiono".

W czasie zeszłorocznego synodu biskupów na temat Amazonii papież ogłosił zamiar reaktywacji komisji i kontynuowania badań między innymi nad tym, jak diakonat wyglądał na początku chrześcijaństwa.

W środowym komunikacie biura prasowego poinformowano, że przewodniczącym nowej komisji będzie arcybiskup włoskiego miasta L'Aquila Giuseppe Petrocchi. W jej skład wejdą natomiast świeccy i duchowni profesorowie z Ukrainy, USA, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Włoch i Francji.

