Nie żyje lider zespołu Rezerwat. Miał 60 lat

Adamiak był czołową postacią grupy Rezerwat i jej założycielem. Był kompozytorem, autorem tekstów, producentem, wokalistą i gitarzystą basowym.



Grupa rockowa powstała w 1982 roku w Łodzi. To jeden z najpopularniejszych zespołów lat 80-tych i 90-tych. Należą do niego Adamiak był liderem zespołu Rezerwat, do którego należą: Piotr Dudek - perkusja, Bartosz Adamiak - gitara, Adam Dulęba-Kasza - gitara solowa i Piotr Kolanowski- instrumenty klawiszowe.



Zespół Rezerwat ma na swoim koncie ponad milion sprzedanych płyt. Do repertuaru zespołu należą m.in. "Obserwator", "Zaopiekuj się mną"’, "Parasolki" czy ",Kocha Ciebie niebo".

