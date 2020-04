Miss Anglii wraca do pracy szpitalu. Pomoże w walce z koronawirusem

Bhasha Mukherjee, obecna Miss Anglii, przez ostatnie kilka miesięcy angażowała się działalność charytatywną zagranicą. Teraz jednak wraca do Wielkiej Brytanii, by pomóc w walce z pandemią koronawirusa - 24-latka jest lekarką z wykształcenia.

Przed zdobyciem tytułu Miss Anglii w grudniu 2019 r., Mukherjee pracowała jako młodszy lekarz w szpitalu Pilgrim Hospital w Bostonie we wschodniej Anglii. Po wygraniu konkursu, spadły na nią nowe obowiązki - udział w konkursie Miss World i działalność w organizacjach niosących pomoc humanitarną m.in. w Turcji i Pakistanie. 24-latka planowała zawiesić karierę zawodową do sierpnia tego roku.

Na początku marca Mukherjee przebywała w Indiach, gdzie pełniła rolę ambasadorki Coventry Mecia Lions Club - organizacji dążącej do zapewnienia dostępu do powszechnej edukacji dla dzieci. Gdy jednak sytuacja w Wielkiej Brytanii w związku z pandemią zaczęła się pogarszać, modelka skontaktowała się z władzami Pilgrim Hospital i zapewniła, że chce wrócić do pracy.

Praca po samoizolacji

- Czułam, że jeżeli po coś już mam ten dyplom, to po, by skorzystać z niego właśnie w takiej chwili. To chyba najbardziej odpowiedni czas, by być częścią służby zdrowia - powiedziała 24-latka w rozmowie z CNN.

Modelka przyleciała do Wielkiej Brytanii w zeszłą środę. Aktualnie przebywa w samoizolacji. Jeżeli nie będzie wykazywała objawów koronawirusa, to do pracy w szpitalu wróci po świętach.

We wtorek wieczorem brytyjskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że liczba zmarłych z powodu koronawirusa zwiększyła się w ciągu poprzedniej doby o rekordowe 786 osób i wynosi 6159. Zakażonych jest ponad 55 tys. osób.

