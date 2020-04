Konfederacja prosi Senat "o sprawdzenie prawa Polaków za granicą do głosowania"

Konfederacja prosi Senat, aby zwrócił się do Sądu Najwyższego z zapytaniem, czy uchwalenie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym nie naruszy praw obywateli Polski przebywających za granicą. Zwrócono uwagę, że Polonia musiałaby głosować w konsulatach, a podczas epidemii może to być niemożliwe.

O złożeniu przez Konfederację w Senacie pisma ws. praw Polaków za granicą poinformowali podczas wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie: kandydat partii na prezydenta Krzysztof Bosak, poseł Grzegorz Braun i dyrektor biura poselskiego koła Konfederacja Włodzimierz Skalik.

Skalik oświadczył, że rano złożył w gabinecie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego pismo "w sprawie projektu ustawy o zmianie Kodeksu wyborczego z dnia 6 kwietnia 2020 roku" oraz odczytał jego treść. Wynika z niej, że Rada Liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość zwróciła się do Senatu z prośbą, aby "niezależnie od oceny zgodności rzeczonej ustawy z konstytucją, Senat zwrócił się do Sądu Najwyższego z zapytaniem, czy uchwalenie tej ustawy nie naruszy praw obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przebywających za granicą". Pismo podpisali Bosak i Braun (jako prezes Konfederacji Korony Polskiej Korona) oraz prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke, przewodniczący koła Konfederacja Jakub Kulesza i prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki.

Bosak oświadczył, że Polacy za granicą kierowali do Konfederacji wiele pytań o to, "czy ktoś w ogóle pomyślał, w jaki sposób Polacy będą mieli głosować w tych wyborach, w których ma obowiązywać w Polsce zupełnie nadzwyczajne prawo". - Wedle wypowiedzi wytypowanego do odpowiedzialności za procedurę wyborczą ministra (aktywów państwowych) Jacka Sasina, głosowanie poza granicami kraju ma się odbyć bez zmian - zauważył.

"Procedura głosowania wymaga podróży do konsulatów"

Polityk przypomniał, że wcześniej (w 2018 r.) PiS zlikwidował możliwość głosowania korespondencyjnego dla Polaków za granicą i - jak mówił - "wygląda na to, że nie zamierza go przywrócić" (po nowelizacji Kodeksu wyborczego w 2018 roku utrzymano możliwość głosowania korespondencyjnego tylko dla wybranej kategorii osób niepełnosprawnych).

- Polacy z Polonii są tym poważnie zaniepokojeni, ponieważ normalna procedura głosowania wymaga podróży do konsulatów, których, jak wiemy, nie jest wcale wiele - zauważył Bosak. Zwrócił też uwagę, że nie zawsze jest możliwe podróżowanie do konsulatów, które mogą być odległe o kilkadziesiąt, a nawet o kilkaset kilometrów od miejsc zamieszkania Polaków za granicą. Przypomniał również, że w niektórych państwach są ścisłe reguły kwarantanny, obejmujące też zakaz przemieszczania się.

- W niektórych miastach, takich jak Nowy Jork, podróżowanie do konsulatu nie tylko byłoby sprzeczne z prawem, ale rodziłoby zagrożenie dla zdrowia i życia - podkreślił.

Według Bosaka Polacy za granicą "martwią się tą sytuacją, pochopnością podejmowanych decyzji i tym, że nikt o nich nie pamięta". - Chcemy pozdrowić wszystkich Polaków poza granicami kraju i zapewnić, że o nich pamiętamy, odwiedzaliśmy ich wielokrotnie i że o nich nie zapomnimy - powiedział Bosak.

