"Szybkiego powrotu do zdrowia". Światowi przywódcy wspierają Borisa Johnsona

Moje myśli są z premierem Borisem Johnsonem i jego rodziną w tym czasie próby. Życzę mu całkowitego i szybkiego powrotu do zdrowia - napisał w poniedziałek późnym wieczorem na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

My thoughts are with Prime Minister @BorisJohnson and his family at this testing time. I wish him a full and swift recovery.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył na poniedziałkowej konferencji prasowej w Białym Domu, że wiadomości te "zasmuciły go".

ZOBACZ: Boris Johnson trafił na oddział intensywnej terapii. Ma koronawirusa

- Chcę przesłać najlepsze życzenia mojemu bardzo dobremu przyjacielowi i przyjacielowi naszego narodu, premierowi Borisowi Johnsonowi. Wszyscy Amerykanie modlą się o jego powrót do zdrowia - dodał.

"Życzę szybkiego powrotu do zdrowia"

"Moje myśli kierują się tego wieczora do premiera Borisa Johnsona i jego rodziny. Życzę mu szybkiego i całkowitego powrotu do zdrowia" - napisała na Twitterze przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

My thoughts are with Prime Minister @BorisJohnson and his family this evening. I wish him a speedy and full recovery. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 6, 2020

Michel Barnier, główny negocjator UE z Wielką Brytanią w sprawie brexitu, u którego również wykryto koronawirusa i który przebywa na kwarantannie we Francji, życzył Johnsonowi na Twitterze "szybkiego wyzdrowienia". Zapewnił, że w "myślach towarzyszy jemu i jego rodzinie".

Wishing @BorisJohnson all the best and a speedy recovery. My thoughts are with you and your family. — Michel Barnier (@MichelBarnier) April 6, 2020

Prezydent Francji Emmanuel Macron przesłał brytyjskiemu premierowi, jego rodzinie i wszystkim Brytyjczykom "wyrazy całkowitego poparcia w tym trudnym momencie". Życzył "szybkiego przezwyciężenia tej próby".

I send all my support to Boris Johnson, to his family and to the British people at this difficult moment. I wish him a speedy recovery at this testing time. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2020

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez również życzył Johnsonowi "szybkiego powrotu do zdrowia". "Te dni są trudne dla naszych krajów, ale zwyciężymy w tej batalii bo jesteśmy silni i zjednoczeni" - napisał na Twitterze.

Mi solidaridad y deseos de una pronta recuperación para el primer ministro @BorisJohnson. Son días difíciles para nuestros países, pero desde la fortaleza y unidad lograremos vencer esta batalla.

Un abrazo a todo el pueblo británico.#EsteVirusLoParamosUnidos #StrongerTogether — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 6, 2020

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg napisał na Twitterze: "Bądź silny, Boris i szybko wracaj do sił!".

My thoughts are with my friend UK PM @BorisJohnson. Lots of strength, Boris, and get well soon. pic.twitter.com/qJMp4luUPa — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 6, 2020

Podobne życzenia przesłał brytyjskiemu premierowi szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus oraz przywódcy i szefowie dyplomacji wielu innych krajów.