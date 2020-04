Ilu byłoby zakażonych, gdyby nie restrykcje? Minister zdrowia odpowiada

Wcześniej premier Mateusz Morawiecki przedstawił informację rządu w związku z epidemią koronawirusa, później kluby przedstawiły swoje stanowiska, a następnie posłowie zadawali przedstawicielom rządu pytania.

ZOBACZ: WHO: wypłaszcza się krzywa zgonów i zakażeń w Europie Zachodniej

Zabierając głos po pytaniach posłów szef resortu zdrowia przekazał, że obecnie w szpitalach zakaźnych jednoimiennych przebywa blisko 1800 pacjentów. - Jest 107 pacjentów na respiratorach i tych respiratorów mamy ok. 1,5 tys. w szpitalach zakaźnych i szpitalach jednoimiennych - mówił Szumowski.

"To jest ta skala i ta różnica"

Przypomniał, że w Polsce liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła do 4201. - Gdybyśmy nie wprowadzili tych restrykcji dotyczących przemieszczania się i izolacji to dzisiaj predykcje mówią o 16,5 tys. osób zakażonych. To jest ta skala i ta różnica - powiedział.

ZOBACZ: Koronawirus u polskiego generała. Szef MON poinformował o jego stanie zdrowia

Minister wskazał, że do tej pory wykonano ponad 85 tys. testów. - To jest ponad 2,2 tys. na milion mieszkańców i na 4000 zakażonych, plasuje nas to w czołówce peletonu krajów, które były na tym etapie epidemii - powiedział.

Podkreślił, że medycy mają pierwszeństwo w dostępie do testów. - Każdy medyk, który ma podejrzenie zetknięcia się z koronawirusem i wysokie prawdopodobieństwo (zachorowania) ma prawo w pierwszej linii do testów i tzw. szybkiej ścieżki - powiedział Szumowski.

8 tys. testów na dobę

Zaznaczył, że w ciągu doby przeprowadzanych jest ok. 8 tys. testów. Dodał, że potencjał laboratoriów w tym zakresie wynosi do 13,5 tys. testów na dobę. "W ostatnich dniach poprosiłem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o to, żeby zaczął płacić za wszystkie testy we wszystkich szpitalach dla pacjentów i personelu, co jeszcze zwiększy potencjał testowania" - podkreślił.

- Nikt nie mówił, że służb zdrowia jest krainą mlekiem i miodem płynącą. To byłoby absurdem i byłoby nieuzasadnione. Ale mówimy, że walczymy o sprzęt ochrony osobistej. Dostarczyliśmy w zeszłym tygodniu ponad 7 mln maseczek, 2,5 mln rękawiczek, 500 tys. maseczek hepa i 400 tys. litrów płynu do dezynfekcji - przypomniał.

Dodał, że zakontraktowane są kolejne 31 mln maseczek, 28 mln maseczek hepa i 14 mln rękawiczek. Zaznaczył, że sprzęt ochrony osobistej został także przekazany do wojewodów w celu rozdysponowania go m.in. do DPS-ów.

- Staramy się dostarczać ile tylko można sprzętu ochrony osobistej (...) już teraz nie tylko do szpitali zakaźnych jednoimiennych, ale do wszystkich szpitali w Polsce - wskazał minister zdrowia.

WIDEO - Wojsko i policja na ulicach, drony nad miastem. W weekend mobilizacja służb Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ PAP