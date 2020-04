Trump zapewnia, że wybory prezydenckie odbędą się zgodnie z planem

Na 3 listopada zaplanowano w USA wybory prezydenckie. Trump zapewniał w piątek, że odbędą się w tym terminie.

Przemawiając na konferencji prasowej w Białym Domu Trump opowiedział się przeciwko głosowaniu korespondencyjnemu. Jego zdaniem przy tak zorganizowanych wyborach "wiele ludzi będzie (w nich) oszukiwało".

- Myślę, że ludzie powinni głosować z dowodem tożsamości - powiedział Trump. - To nie powinno być głosowanie korespondencyjne. Powinno być tak, że idziesz do wyborczego stanowiska i dumnie się pokazujesz. Nie wysyłasz (głosu) listownie, gdzie ktoś może to wziąć, różne złe rzeczy mogą się stać (...) - tłumaczył.

Szefowa amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i Demokraci uważają, że negocjowany nowy pakiet ustawodawczy, dotyczący koronawirusa, powinien przewidywać dodatkowe środki na głosowanie korespondencyjne.

Prawybory zakłócone przez koronawirusa

Pelosi twierdzi, że potrzeba co najmniej 2 miliardów dolarów, by umożliwić sprawne głosowanie w ten sposób. W przyjętym już przez Kongres i podpisanym przez prezydenta pakiecie stymulacyjnym przewidziano na to ok. 400 mln dol. Środki te mają otrzymać władze stanowe, by odpowiednio przygotowały się do wyborów oraz prawyborów.

Proces prawyborów - wyłaniania partyjnego kandydata - zakłócił w USA koronawirus. Z obawy o zdrowie głosujących kilkanaście stanów przełożyło swoje prawybory, nie odbywają się wiece wyborcze.

Najbliższe prawybory mają planowo odbyć się we wtorek w Wisconsin. Prawo do ich odwołania ma sąd federalny. Władze tego stanu na północy USA przygotowują się do głosowania, ale - jak pisze portal Politico - trudno jest znaleźć chętnych do pracy w komisjach. Mieszkańcom Wisconsin - podobnie jak większości Amerykanów - nakazano pozostać w domach i opuszczać je jedynie wtedy, gdy jest to rzeczywiście konieczne.

Władze Wisconsin rozważają obecnie całkowite przejście na głosowanie korespondencyjne, trwają w tej sprawie negocjacje.

