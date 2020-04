Z powodu koronawirusa Parlament Europejski może się zmienić w szpital polowy

We Francji, która wyprzedziła już Chiny, potwierdzono 82 tys. przypadków zakażenia koronawirusem (zmarło 6,5 tys. osób), w Belgii odnotowano ich 18 tys. (prawie 1,3 tys. ofiar), a w Luksemburg 2612 (31 zgonów).

Solidarność nie tylko w politycznym wymiarze

- Europarlament uważa, że w obecnej sytuacji należy okazywać solidarność w każdym, nie tylko politycznym wymiarze - tłumaczy Polsat News Jaume Duch, główny rzecznik Parlamentu Europejskiego.

Przewodniczący PE David Sassoli wraz z zarządem zaproponowali krajom, w których mieszczą się siedziby Europarlamentu, udostępnienie swoich budynków. Będzie można tam zorganizować szpitale polowe albo tymczasowe ośrodki opieki poszpitalnej.

- To mogą być również miejsca, do których po leczeniu szpitalnym trafią ludzie, których stan wciąż będzie wymagał regularnej kontroli albo którzy nie mają dokąd wrócić, np. bezdomni czy uchodźcy zarażeni koronawirusem - przekonuje Duch.

- Wielu obywateli potrzebuje teraz wsparcia władz publicznych, dlatego Parlament Europejski proponuje udział w takiej pomocy - dodaje.

Które budynki udostępnią?

Propozycja dotyczy budynków w Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu.

Władzom belgijskiej stolicy zaproponowano budynek imienia Helmuta Kohla, w którym zazwyczaj pracuje ok. 1 tys. urzędników.

- 95 proc. z nich obecnie pracuje zdalnie, dlatego belgijskie władze mogłyby stosunkowo łatwo zmienić jego funkcję - tłumaczy rzecznik PE.

Francuskim władzom Europarlament chce natomiast udostępnić swoją główną siedzibę w Strasburgu, gdzie odbywają się comiesięczne sesje plenarne.

- Jesteśmy właścicielami tego gigantycznego gmachu i chcemy udostępnić go francuskim władzom. Wiemy, że sytuacja w tej części kraju - w Alzacji - jest bardzo poważna, więc może taki dodatkowy budynek mógłby się przydać. To samo dotyczy Luksemburga - tłumaczy Jaume Duch. W tym ostatnim mieści się administracyjna siedziba PE.

Ponad 100 aut do przewozu medyków

Europarlament oferuje też belgijskim, francuskim i luksemburskim władzom serwis transportowy. Ponad 100 aut pasażerskich i ciężarowych, z których na co dzień korzystają europosłowie i które są wykorzystywane do transportu materiałów i sprzętu między budynkami Parlamentu Europejskiego teraz mogą przewozić jedzenie, leki czy podwozić służbę medyczną.

- O charakter wykorzystania tych usług powinny zdecydować władze regionalne, my obiecujemy tylko, że są do ich dyspozycji - mówi korespondentce Polsat News w Brukseli rzecznik PE.

Propozycje Parlamentu Europejskiego rozważają już władze Brukseli. - W tym celu doszło już do szeregu kontaktów między naszą a ich administracją. Wiemy, że są w potrzebie i mamy nadzieję, że nasza oferta zostanie przyjęta - tłumaczy Duch.

Choć według belgijskiego rządowego centrum kryzysowego dynamika przyrostu chorych w tym tygodniu zaczęła wyhamowywać, to w ciągu ostatnich 24 godzin koronawirusa wykryto u 167 mieszkańców Brukseli, a 18 Brukselczyków zmarło z powodu Covid-19.

W związku z pandemią koronawirusa PE odwołał sesje plenarne w Strasburgu co najmniej do września. W czasie mini sesji plenarnych w Brukseli do lipca włącznie europosłowie mogą mieć możliwość zdalnego udziału w debatach i głosowaniach.

Dorota Bawołek/pgo/luq/ Polsat News, polsatnews.pl