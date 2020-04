W sobotę otwarcie nowych stacji metra. Trzaskowski: nie przychodźcie ich oglądać

Pierwsze pociągi metra zatrzymają się w sobotę na trzech nowych stacjach II linii metra w Warszawie. Z powodu epidemii koronawirusa nie odbędzie się ich uroczyste otwarcie. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski poprosił mieszkańców, by nie przychodzili ich oglądać i traktowali je tylko jako ułatwienie w dojeździe do pracy. Zachęcał, by odwiedzić nowe perony, gdy minie zagrożenie epidemiologiczne.

Warszawski ratusz zastanawiał się, czy z powodu epidemii uruchamiać trzy nowe stacje II linii metra na warszawskiej Woli w zaplanowanym terminie (sobota 4 kwietnia), mimo że w środę wojewoda mazowiecki wydał zgodę na ich użytkowanie. Urzędnicy obawiali się, że na nowo otwartych peronach tłumnie zjawią się mieszkańcy stolicy, którzy będą chcieli je zwiedzić.

Ostatecznie pierwsze składy metra wjadą na stacje Księcia Janusza, Młynów i Płocka w sobotę tuż po godz. 5:00. Miasto nie zaplanowało fety ani przecinania wstęg. Do podobnej sytuacji doszło 15 lat temu, gdy stację Plac Wilsona na I linii metra otwierano podczas żałoby po śmierci papieża Jana Pawła II.

Trzaskowski: przyjdzie jeszcze czas na świętowanie

- Olbrzymy apel do warszawianek i warszawiaków, aby nie gromadzić się na nowych stacjach, nie przychodzić ich oglądać. Traktujmy to jako ułatwienie dla tych, co muszą dojechać do pracy. Będziemy teraz zgłaszać się do policji i straży miejskiej o zabezpieczenie stacji. Przyjdzie jeszcze czas na świętowanie - mówił w piątek prezydent Rafał Trzaskowski, nawiązując też do zbliżającej się 25. rocznicy uruchomienia I linii metra w stolicy.

Miasto odłożyło też datę wprowadzenia zmian w naziemnej komunikacji miejskiej. Planowano, że wraz z uruchomieniem nowego odcinka metra zmienią się trasy niemal 20 linii autobusowych. Na razie zmieniony przebieg otrzymają tylko cztery z nich.

"Stacja Księcia Janusza miała być węzłem przesiadkowym. Uruchomienie go teraz mogłoby prowadzić do sytuacji gromadzenia się pasażerów na przystankach po każdorazowym przyjeździe pociągu metra od strony centrum, a pozostawienie obecnego układu tras autobusów będzie minimalizować to ryzyko" - wyjaśniał stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego.

Na stacji Płocka pasażerowie obejrzą szkielet słonia leśnego

ZTM dodał, że "kompleksowe zmiany w komunikacji naziemnej zostaną wprowadzone później, gdy miną zagrożenia związane z epidemią".

Budowę wolskiego odcinka II linii metra rozpoczęto w 2016 roku. Dwa lata później, na terenie dzisiejszej stacji Płocka, inżynierowie odkopali siedem dużych kości. Ustalono, że należały one do samicy słonia leśnego, która żyła ok. 100 tys. lat temu. Pasażerowie wsiadający na Płockiej będą mogli podziwiać ich replikę, umieszczoną w gablocie.

Sobotnie rozszerzenie sieci metra to nie koniec jego rozwoju. Nadal trwa budowa kolejnych pięciu stacji II linii: dwóch po zachodniej stronie miasta oraz trzech po wschodniej. Miasto planuje też uzupełnienie I linii podziemnej kolei o dwie stacje w centrum, chce też ustalić ostateczny przebieg III linii.

