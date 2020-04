W Hiszpanii odnotowano już 10 935 zgonów z powodu koronawirusa

W sumie od początku epidemii infekcję wykryto dokładnie u 117 710 osób - przekazało ministerstwo zdrowia. W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 7472 nowe zakażenia.

Według danych z czwartku wieczorem we Włoszech od początku kryzysu potwierdzono ponad 115 tys. zakażeń, a łączny bilans zgonów wzrósł tym samym do 13915. Oznacza to, że Hiszpania już wyprzedziła rekordowe dotychczas w skali Europy Włochy w liczbie potwierdzonych przypadków zakażenia, a bilans zgonów jest tylko odrobinę mniej deprymujący.

Ponad 270 tys. mandatów

Jak poinformowało w piątek w komunikacie hiszpańskie MSW, od 15 marca do 1 kwietnia policjanci regionalnych struktur bezpieczeństwa, policji krajowej oraz Gwardii Cywilnej wystawili łącznie za złamanie obowiązkowej kwarantanny 270 994 mandaty.

Ponadto od czasu ogłoszenia w kraju stanu zagrożenia epidemicznego, nakazującego obywatelom pozostanie w domach, w Hiszpanii zostało zatrzymanych tymczasowo lub aresztowanych 2311 osób.

"Tylko pierwszego dnia kwietnia zatrzymanych zostało łącznie 175 osób, a także wystawionych 18,8 tys. mandatów" - poinformowało na Twitterze hiszpańskie MSW.

Wysokość mandatów wystawianych przez hiszpańskie służby policyjne za złamanie przepisów o stanie zagrożenia wynosi od 100 do 600 euro. Na mocy przepisów o stanie zagrożenia epidemicznego z domów mogą wychodzić jedynie osoby udające się do pracy, sklepu, apteki lub banku. Dozwolony jest też krótki spacer z psem.

bia/ PAP