Nie żyje Ellis Marsalis. Zmarł z powodu koronawirusa

"Ellis Marsalis był legendą. Był prototypem tego, co mamy na myśli, gdy mówimy o jazzie w Nowym Orleanie" - napisała na Twitterze burmistrz tego miasta LaToya Cantrell, która w środę pierwsza poinformowała o śmierci artysty.

Ellis Marsalis was a legend. He was the prototype of what we mean when we talk about New Orleans jazz. The love and the prayers of all of our people go out to his family, and to all of those whose lives he touched.



📸: Chris Granger/New Orleans Advocate pic.twitter.com/yQTMk62wIm