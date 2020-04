Abp Głódź: Triduum Paschalne w archidiecezji gdańskiej bez udziału wiernych

"Postanawiam, że w Archidiecezji Gdańskiej wszystkie celebracje Triduum Paschalnego będą sprawowane bez udziału wiernych, z wyjątkiem koniecznej asysty liturgicznej w liczbie nieprzekraczającej pięć osób, która stanowić będzie reprezentację Ludu Bożego. Proszę poinformować wiernych, którzy zamówili intencje na Mszę Wieczerzy Pańskiej lub Mszę Wigilii Paschalnej, że zamówiona przez nich Msza Święta zostanie odprawiona" - oświadczył hierarcha.

Podkreślił, że uczestnictwo liturgiach Triduum Paschalnego - Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej nie jest nakazane, a zatem nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z zaciągnięciem grzechu. Obowiązkowy jest natomiast udział w Mszy Świętej w Niedzielę Palmową i Niedzielę Zmartwychwstania.

Obowiązuje dyspensa

Metropolita przypomniał, że wiernym archidiecezji gdańskiej oraz przebywającym na jej terenie, udzielił do odwołania dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedziele i święta.

Jednocześnie arcybiskup zachęcił do uczestnictwa w liturgii za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych, internetowych. Poprosił kapłanów, żeby poinformowali wiernych o godzinie rozpoczęcia uroczystości, aby mogli oni przyłączyć się do modlitwy pozostając w swoich domach. Zalecił też, aby parafie – w miarę możliwości technicznych – transmitowały w mediach społecznościowych, telewizjach miejskich i osiedlowych wielkotygodniowe ceremonie.

"Solidaryzując się z apelem władz państwowych, proszę wszystkich wiernych Archidiecezji Gdańskiej o pozostanie w domach i zachęcam do jedności w modlitwie oraz do duchowej łączność ze wspólnotą Kościoła przez udział w celebracjach Wielkiego Tygodnia transmitowanych w środkach społecznego przekazu. Szczególnie zachęcam do duchowego udziału w liturgii transmitowanej z własnej parafii" - napisał.

Metropolita zaapelował do księży, żeby w Wielkim Tygodniu pozostawili otwarte świątynie, aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Co z Komunią Świętą?

"Ponieważ w Triduum Paschalne wierni będą mogli modlić się w świątyni jedynie poza liturgią, zezwalam, aby w wyznaczonych godzinach kapłani udzielali Komunii Świętej tym, którzy o to proszą. Świadom trudności związanych z wprowadzonymi ograniczeniami mającymi na celu troskę o ludzkie zdrowie i życie gorąco proszę, aby umożliwiając wiernym dostęp do świątyń w powyższych sytuacjach, postępować zawsze według aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych"- polecił metropolita.

Podczas Niedzieli Palmowej, obrzęd upamiętniający wjazd Jezusa do Jerozolimy będzie sprawowany jedynie wewnątrz kościoła, bez procesji. "Zalecam, aby pobłogosławić tylko jedną symboliczną palmę celebransa. W tę modlitwę włączymy się duchowo wszyscy" - dodał hierarcha.

Msza Święta Krzyżma sprawowana we Wielki Czwartek decyzją arcybiskupa zostanie odprawiona po ustaniu epidemii. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej pominięty zostanie obrzęd obmycia nóg. Po zakończeniu liturgii, Najświętszy Sakrament pozostanie w tabernakulum, nie będzie przenoszony do tzw. Ciemnicy.

Zgodnie z dekretem, w Wielki Piątek, podczas Liturgii Męki Pańskiej obowiązuje dodatkowe wezwanie modlitwy wiernych w intencji osób znajdują się w sytuacji zagrożenia, chorych i zmarłych. "Cześć Krzyżowi należy oddawać tylko przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego, z zachowaniem bezpiecznej odległości między uczestnikami liturgii. W czasie adoracji Krzyża klęcząc należy odśpiewać suplikacje w intencji ustania epidemii" - polecił arcybiskup Głódź.

Metropolita przypomniał o poście

Zarządził jednocześnie, aby zrezygnować z budowy okazałego Grobu Pańskiego. "Grób Pański ma być w tym roku prosty, symboliczny, skromny i może być bez kwiatów" - przekazał.

Metropolita przypomniał też, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Poprosił wiernych o odprawienie nabożeństwa Drogi Krzyżowej i uklęknięcie przed Krzyżem w domach rodzinnych.

W Wielką Sobotę nie będzie zwyczajowego święcenia pokarmów na stół wielkanocny. Zalecane jest błogosławieństwo posiłku przed śniadaniem wielkanocnym, którego może dokonać ojciec, matka bądź inny członek rodziny. "Tekst obrzędu proszę pobrać ze strony swojej parafii. Należy żywić nadzieję, że taka jednorazowa sytuacja wzbudzi w nas refleksję na temat wartości modlitwy wspólnotowej i większego szacunku do kultywowanych tradycji" - przekazał metropolita.

Polecił celebransom, aby podczas sprawowania mszy świętej Wigilii Paschalnej pominęli obrzęd rozpalanie ogniska. Liturgia Światła zostanie ograniczona do zapalenia paschału i odśpiewania Orędzia Wielkanocnego (Exultet). Liturgia chrzcielna - do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Nie będzie natomiast udzielany sakrament chrztu.

W tym roku nie odbędą się również procesje rezurekcyjne. Metropolita gdański zobowiązał kapłanów, aby na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej lub przed rozpoczęciem Mszy Rezurekcyjnej udzielili błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem całej parafii przed głównymi drzwiami kościoła.

Cztery msze święte w ciągu jednego dnia

W związku ze stanem epidemii, hierarcha zezwolił do odwołania na kwadrynację w niedzielę i święta nakazane, co oznacza, że księża diecezjalni będą mogli odprawiać po cztery msze święte w ciągu jednego dnia.

Ponadto, abp Głódź zwrócił się do wiernych z prośbą o odłożenie spowiedzi na czas po ustaniu epidemii. Przypomniał zarazem, że na wypełnienie przykazania kościelnego dotyczącego przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym jest czas do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, która w tym roku przypada 7 czerwca.

Wskazał na możliwość uzyskania odpuszczenia grzechów przez akt żalu doskonałego. Osoby, które mimo wszystko pragną skorzystać z sakramentu pokuty powinny skontaktować się ze swoimi duszpasterzami. Dodał, że spowiedź indywidualna odbywa się tylko i wyłącznie przez bezpośredni kontakt ze spowiednikiem przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny. Hierarcha zaznaczył, że nie jest możliwa spowiedź przez telefon lub internet.

"W tym bardzo trudnym czasie bardzo dziękuję wszystkim wiernym świeckim, duchownym i osobom życia konsekrowanego za trwanie na modlitwie i przyjmowanie oraz wypełnianie koniecznych zasad i ograniczeń podyktowanych troską o ludzkie zdrowie i życie. W bliskości Świąt Wielkanocnych, które są szczególną celebracją życia, gdyż Chrystus zmartwychwstał i żyje, dziękuję za wszelkie przejawy miłości bliźniego oraz okazywaną sobie nawzajem pomoc. Moją serdeczną modlitwą obejmuję wszystkich diecezjan, a zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne, oraz pracowników służby zdrowia i wszystkich służb podejmujących ofiarną walkę z pandemią" - napisał arcybiskup.