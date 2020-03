13-latek najmłodszą ofiarą koronawirusa w Wielkiej Brytanii. "Zmarł w samotności"

13-letni Ismali Mohamed Abdulwahab z południowego Londynu to najmłodsza ofiara koronawirusa na Wyspach. Rodzina poinformowała, że chłopiec nie miał chorób współistniejących, a przed zakażeniem był zdrowy. Przez narzucone rygory izolacji, najbliżsi nie mogli być przy chłopcu w ostatnich chwilach życia.

"Z przykrością informujemy, że zmarł młodszy brat jednej z naszych nauczycielek w Madinah College. Ismael miał tylko 13 lat, wcześniej nie miał stwierdzonych innych poważnych chorób. Niestety, w ostatnich chwilach nie mogli towarzyszyć mu członkowie rodziny - wynikało to z wysoce zakaźnej natury Covid-19" - czytamy na stronie internetowej zbiórki organizowanej przez Madinah College. Uczelnia zebrała 20 tys. funtów na pogrzeb chłopca.

Rodzina 13-latka w rozmowie z gazetą "Metro" poinformowała, że gdy chłopiec zaczął wykazywać pierwsze objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem - trudności z oddychaniem - został przyjęty do szpitala Kings College. Został podłączony do respiratora, a gdy jego stan się pogorszył, wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. Stan Ismaliego nie uległ poprawie, chłopiec zmarł w poniedziałek nad ranem.

- Jesteśmy zupełnie rozbici - przekazała rodzina.

Rekordowa liczba zgonów

We wtorek w Wielkiej Brytanii zanotowano rekordową liczbę zgonów z powodu koronawirusa w ciągu doby - 381. Łączny bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 1789.

Jak podało ministerstwo zdrowia, w całym kraju na obecność koronawirusa przebadano dotychczas 143186 osób, z czego 25150 testów dało wynik pozytywny. Oznacza to wzrost wykrytych zakażeń w ciągu doby o 3009. Bilans nowych zakażeń obejmuje dobę między godz. 9 w poniedziałek, a godz. 9 we wtorek.

Wielka Brytania zajmuje ósme miejsce na świecie pod względem liczby zakażeń koronawirusem i siódme pod względem liczby zgonów przez niego spowodowanych.

bas/zdr/ The Telegraph, Metro