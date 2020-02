Grupa SPEED: na piechotę gonili motorowerzystę. Efekt pościgu chyba ich zaskoczył [WIDEO]

43-letni mieszkaniec Rybnika, który z 2 promilami uciekał na skuterze przed policjantami, wjechał w las. Myślał, że jest już bezpieczny. Wolnością cieszył się przez 5 minut… Dogonili go dwaj funkcjonariusze z grupy SPEED. Na piechotę.

W Rybniku 43-letni motorowerzysta postanowił uciec przed radiowozem, omijając szlaban i wjeżdżając na leśną drogę. Uciekinier wiedział, że samochód nie będzie w stanie ominąć przeszkody. Jednak mężczyzna wolnością cieszył się przez 5 minut.



Tyle potrzebowali policjanci, żeby dogonić go...pieszo. Powodem ucieczki 43-latka były 2 promile alkoholu w jego organizmie, a także zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Wyprzedzanie na skrzyżowaniu i inne przypadki

Kolejny pijany kierowca wpadł w ręce mundurowych w Czerwionce-Leszczynach. 37-letni mieszkaniec miasta kierował jaguarem, mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Podczas jazdy z dużą prędkością wyprzedzał inne pojazdy na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych i na podwójnej ciągłej linii. Pijani kierujący odpowiedzą przed sądem za swoje zachowanie.

Dwaj inni kierowcy uwiecznieni na filmie zarejestrowanym przez nieoznakowany radiowóz byli trzeźwi. Niestety ich styl jazdy pozostawiał wiele do życzenia. 47-latek za kierownicą mercedesa poruszał się z prędkością 111 km/h na drodze w terenie zabudowanym, na której obowiązywało ograniczenie do 50 km/h. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy oraz ukarali go mandatem.



Natomiast w Dąbrowie Górniczej 39-letni kierujący oplem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu innemu pojazdowi. Sprawca również został ukarany mandatem.

BMW GT Serii 3 i Kia Stinger

Funkcjonariusze z grupy SPEED do działań wyjeżdżają wyposażonymi w wideorejestratory najnowszymi, nieoznakowanymi radiowozami z silnikami o mocy przekraczającej 200 KM. Są to m.in.: BMW GT Serii 3 i Kia Stinger. Policjanci z grupy SPEED dysponują także oznakowanymi radiowozami BMW Serii 3. Okazuje się jednak, o czym świadczą ostatnie nagrania, że nie zawsze są one niezbędne, a funkcjonariuszom wystarczy kondycja i dobre buty.

