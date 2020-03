Prezydent podpisał ustawę budżetową

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2020 r. - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta. W piątek w nocy Sejm odrzucił wszystkie 94 poprawki Senatu do budżetu. Uchwalony przez Sejm budżet na 2020 r. zakłada, że będzie on zrównoważony, czyli że wydatki i dochody państwa będą takie same - po 435,3 mld zł.