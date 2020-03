Bojkot igrzysk? Pierwszy kraj zapowiada, że nie wyśle sportowców do Tokio

Jak podano w komunikacie, COC i CPC wezwały "pilnie" Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski i Światową Organizację Zdrowia do przesunięcia zaplanowanych na przełom lipca i sierpnia igrzysk.

"Oferujemy pełne wsparcie i pomoc w pokonaniu złożoności, które będzie niosło ze sobą przesunięcie igrzysk. Choć rozumieny związane ze zmianą terminu problemy, nic nie jest ważniejsze od zdrowia i bezpieczeństwa naszych sportowców i światowej społeczności" - napisano w komunikacie.

Nie chodzi wyłącznie o zdrowie sportowców

Jak podkreślono, nie chodzi wyłącznie o zdrowie sportowców, ale generalnie o zdrowie ludzkie, a w związku z pandemią COVID-19 i wynikającym z niej ryzykiem nie jest bezpieczne ani dla sportowców, ani ich rodzin, by kontynuowali treningi i przygotowania do igrzysk.

#TeamCanada will not send athletes to Games in summer 2020 due to COVID-19 risks.



