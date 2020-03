"Grazie Polonia!". Włosi dziękują Polakom za pomoc w walce z koronawirusem

Włoski ambasador dziękuje lekarzom z fundacji Polskie Centrum Pomocy Medycznej i Wojskowego Instytutu Medycznego, którzy jadą Włoch jedzie do Włoch, aby pomagać w szpitalu polowym w Brescii w Lombardii. W regionie szaleje koronawirus, w całych Włoszech zmarło już 11 tys. 591 osób. Polscy specjaliści chcą na miejscu sprawdzić, co trzeba zrobić, gdy epidemia zacznie lawinowo narastać.

W misji ma wziąć udział 15 lekarzy zespołu ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Medycznej i Wojskowego Instytutu Medycznego. Misja z Polski spędzi we Włoszech 10 dni. W dniach od 30 marca do 9 kwietnia nasi lekarze mają pracować w epicentrum koronawirusa we włoskiej Lombardi w polowym szpitalu w Brescii. Polscy eksperci wcześniej udzielali pomocy m.in. ofiarom trzęsień ziemi.

Ambasador dziękuje na Twitterze

Polskiej ekipie podziękował włoski ambasador, który zamieścił wyrazy wdzięczności na Twitterze.

Ambasciatore Amati saluta il personale medico e paramedico polacco in partenza per Brescia che assisterà i nostri medici in prima linea. Grazie Polonia! ?￰゚ヌᄆ?￰゚ヌᆴ? pic.twitter.com/dEOthWC4r8 — Italy in Poland (@ItalyinPoland) March 30, 2020

Aldo Amati, ambasador Włoch w Polsce przywitał polski personel medyczny wyjeżdżający do Brescii. Ma on pomóc włoskim lekarzom. "Dziękujemy Polsko!" - napisano we wpisie ambasady Włoch w Polsce.

Celem podróży jest wymiana doświadczeń ws. form i sposobów organizacji krajowego systemu ochrony zdrowia pod kątem skuteczności zarządzania walką z epidemią koronawirusa.

Polacy odciążą włoskich kolegów

"Wiedza nt. możliwych do uniknięcia błędów organizacyjnych, podobnie jak posługiwanie się sprawdzonymi w praktyce rozwiązaniami dotyczącymi sposobów i metod leczenia najcięższych powikłań towarzyszących zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 jest dziś doświadczeniem, z którego należy wyciągnąć wnioski i przenieść w najdoskonalszej z możliwych wersji na polski grunt przed spodziewanym szczytem zachorowań" - podaje Wojskowy Instytut Medyczny.

Jak poinformowało Radio Zet, polska misja ma tam zajmować się głównie łagodnymi przypadkami koronawirusa, co sprawi, że odciąży w ten sposób włoski personel. Grupa z Polski ma zabrać ze sobą środki zabezpieczające, wszyscy przeszli testy na koronawirusa. Do Włoch, lekarze zostali zabrani przez wojskową Casę.

- W Polsce jest około 130 tys. lekarzy i 300 tys. pielęgniarek. Wyjazd 15-osobowego zespołu na 10 dni nie osłabi polskiego systemu ochrony zdrowia - powiedział "Gazecie Wyborczej" Wojciech Wilk, prezes Fundacji PCPM i ekspert ONZ w sprawach zarządzania kryzysami humanitarnymi. - To akt solidarności i konkretnej pomocy ze strony Polski. Wsparcie włoskich lekarzy pozwoli im odpocząć po kilku tygodniach pracy bez przerwy - podkreślił ekspert.

Włochy: dalszy wzrost liczby ofiar wirusa

12 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu minionej doby we Włoszech - podała w poniedziałek Obrona Cywilna na codziennej konferencji prasowej w Rzymie. Tym samym zanotowano wzrost łącznej liczby zgonów do 11591.

ZOBACZ: Wzrost liczby ofiar koronawirusa we Włoszech. Nie żyje 11591 osób

Obecnie w całym kraju zakażonych jest ponad 75 tysięcy osób. Od niedzieli ich liczba wzrosła o 1648, co oznacza spadek w porównaniu z poprzednimi dniami.

