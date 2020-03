Nowe informacje w sprawie córki polskiej piosenkarki. Kasia Kowalska: "dziękuję z całego serca"

Piosenkarka Katarzyna Kowalska przekazała w sobotę na Instagramie, że jej córka jest w sobotę w stanie stabilnym. Ola, która przebywa w Wielkiej Brytanii, musiała być w piątek zaintubowana w zw. z zakażeniem koronawirusem. Piosenkarka zwróciła się na prośbę brytyjskiego lekarza z apelem do młodzieży, by została w domu. "Nie zdają sobie sprawy, co się dzieje" - napisała artystka.