Rośnie przewaga PiS nad KO. Najnowszy sondaż

"Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 44,3 proc., o 2,3 pkt. proc. więcej niż w badaniu sprzed dwóch tygodni. Druga jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 22,9 proc. To spadek o 2,4 proc. w porównaniu z poprzednim sondażem" – czytamy w tygodniku.

Trzecie miejsce w prezentowanym sondażu zajmuje Lewica. Chce na nią głosować 15 proc. ankietowanych, o 0,2 pkt. proc. mniej niż dwa tygodnie temu.

Ponad 30 mandatów mniej dla KO

Do Sejmu wchodzą jeszcze: PSL i Kukiz'15 (Koalicja Polska), która ma 12,3 proc. poparcia (wzrost o 2 pkt. proc.) i Konfederacja z wynikiem 5,2 proc. (spadek o 1,3 pkt. proc.).

Odpowiedź "inni" wybrało 0,3 proc. badanych. Frekwencja wyborcza wyniosłaby 45 proc.

"Przeliczając te wyniki na mandaty, Prawo i Sprawiedliwość wprowadziłoby do parlamentu 240 posłów (o 5 więcej niż po jesiennych wyborach), KO – 101 (o 33 mandaty mniej), Lewica – 63 (plus 14), PSL – 52 (plus 22), a Konfederacja – 3 (o 8 mniej)" – podał tygodnik.

Ocena działań premiera i rządu

51 proc. badanych ocenia pozytywnie pracę premiera Mateusza Morawieckiego, 40 proc. badanych ocenia ją negatywnie. Działalność rządu dobrze ocenia 50 proc. badanych, a 38 proc. badanych negatywnie – wynika z sondażu.