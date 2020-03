Statek-szpital marynarki wojennej USA. Ma pomóc w walce z koronawirusem

Statek-szpital USNS Mercy należący do US Navy przypłynął w piątek do Los Nageles w Kalifornii. Jednostka ma zostać zacumowana w porcie i wspomagać położone najbliżej szpitale na brzegu. W czasie gdy lecznice na lądzie będą przyjmować chorych na Covid-19, pływający lazaret ma zająć się zwykłymi pacjentami, których nie będzie gdzie leczyć.

USNS to oznaczenie jednostek pływających, które nie weszły oficjalnie do służby w US Navy ale są w jej posiadaniu. Wśród takich jednostek są dwa bliźniacze statki-szpitale typu Mercy, które w latach 70. Ubiegłego roku w stoczni w San Diego w Kalifornii zbudowano jako zbiornikowce. W latach 80. Przebudowano je na pływające lazarety przeznaczone do udzielenia opieki zdrowotnej w czasie operacji wojskowych oraz udzielania pomocy medycznej w ramach pomocy humanitarnej w czasie pokoju. Brały one udział m.in. w akcjach wojskowych w Zatoce Perskiej oraz humanitarnych m.in. po trzęsieniu ziemi na Haiti w 2010 roku.

Kalifornia przygotowuje się na eskalację epidemii koronawirusa. W piątek amerykański prezydent Donald Trump wezwał koncerny samochodowe do przestawienia sięna produkcję respiratorów.

Raport Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa szacuje, że w amerykańskich szpitalach jest ok. 160 tys. tych podtrzymujących życie urządzeń, blisko 9 tys. znajduje się w rezerwie. Jak ocenia Business Insider, jeśli koronawirus dalej będzie się rozprzestrzeniał w USA w dotychczasowym tempie to od respiratorów zależeć będzie życie nawet miliona Amerykanów. Według ekspertów Stanom Zjednoczonym grożą dramatyczne niedobory tych urządzeń w związku z pandemią SARS-CoV-2.

ZOBACZ: Trump wezwał koncerny samochodowe do natychmiastowej produkcji respiratorów

Amerykański producent samochodów elektrycznych Tesla dostarczył do Los Angeles tysiąc respiratorów - ogłosił w tym tygodniu gubernator Kalifornii Gavin Newsom. Założyciel Tesli Elon Musk wcześniej bagatelizował skalę pandemii koronawirusa, mówiąc, że panuje w tej sprawie "głupia" panika. Twierdził też, że dzieci są "zasadniczo odporne" na wirusa, choć nie jest to ostatecznie potwierdzone. Najgorsza sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią koronawirusa panuje w USA w stanie Nowy Jork, na który przypada blisko połowa wszystkich krajowych zakażeń.

