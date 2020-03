Polacy, którzy utknęli w Peru, wrócą do domu. Jest oficjalna data lotu

Tydzień temu opowiadali nam o tym jak wyjazd marzeń zmienił się w dramat. Obawiali się o swoje zdrowie i życie, mówili o wojsku na ulicach i wielkiej niepewności: czy i jak wrócą do domu. Dziś Ambasada Polski w Limie potwierdziła, że ponad setka naszych rodaków przebywający w Peru w niedzielę wsiądzie do samolotu w ramach akcji "Lot do domu".