Zabezpieczeni przed koronawirusem zabrali zwłoki turysty spod szczytu w Tatrach Wysokich

Ratownicy słowackiej Horskiej Záchrannej Služby, odpowiednika polskiego TOPR-u, zabrali w czwartek rano spod Wysokiej (2560 m n.p.m.) zwłoki 53-letniego Słowaka, który został znaleziony martwy u stóp tego masywu.

Nie powiodła się próba dotarcia na miejsce na pokładzie helikoptera słowackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe maszyna nie była w stanie dotrzeć na miejsce.

Dlatego zorganizowano ośmioosobową wyprawę pod północną ścianę Wysokiej. Ratownicy dotarli w pobliże miejsca wypadku skuterami śnieżnymi z saniami do transportu zwłok. Następnie doszli na miejsce na nartach.

Na miejscu musieli założyć wszystkie środki zabezpieczające przed koronawirusem. Mimo trudnych warunków musieli włożyć kombinezony, rękawice i maseczki oraz używać spryskiwaczy z płynem dezynfekcyjnym.

Po zapakowaniu szczątków mężczyzny na sanie, zostały one opuszczone za pomocą lin w bardziej łagodny teren, a następnie za skuterem śnieżnym zwiezione do Doliny Białej Wody, do której opada 550-metrowa ściana Wysokiej.

Na parkingu ciało przejęła załoga pogotowia ratunkowego i lekarz.

Wysoka jest powszechnie uważana za jeden z najpiękniejszych szczytów w Tatrach. Mogą na nią wejść wyłącznie taternicy, gdyż na szczyt i w jego pobliże nie prowadzi żaden znakowany szlak turystyczny. Turyści mogą wejść na szczyt jedynie z wykwalifikowanym przewodnikiem, jednak zimą takie wejścia nie są możliwe, ze względu na to, że o tej porze roku obowiązuje zakaz wyjść w Tatry na Słowacji.

