Uwaga na przymrozki! Najzimniej na Podlasiu

IMGW prognozuje nocne przymrozki w całej Polsce. Nocami temperatura powietrza będzie oscylowała między -1 a -3 st. C., zaś przy gruncie wyniesie od -3 do -4 st. C.

Na Podlasiu przymrozki będą najsilniejsze: temperatura powietrza wyniesie od -4 do -7 st. C., zaś przy gruncie do -10 st. C. ZOBACZ: Przyszła wiosna. IMGW ostrzega przed śniegiem Ostrzeżenie pierwszego stopnia to najłagodniejsze w trójstopniowej skali ostrzeżeń IMGW. Oznacza ono, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.

prz/ PAP