Tak powinna wyglądać lekcja online. "Jestem zachwycony takim sposobem nauczania."

W nagraniu zamieszczonym przez pedagoga z Kalifornii widzimy, jak tłumaczy on uczniom materiał podczas wirtualnej lekcji matematyki. Mężczyzna za pomocą gry mógł pisać oraz rysować.

- To fantastyczny pomysł na to, jak można połączyć naukę z rozrywką. "Half-Life: Alyx" wyszła dosłownie kilka dni temu, a już zrobiła ogromną furorę. Jest spin-offem pewnej kultowej serii dla graczy. Można w nią grać, posiadając odpowiedni sprzęt - hełm, który przeniesie nas do cyfrowego świata. Z racji tego, że "Half-Life: Alyx" jest grą VR, każdy obiekt można tam podnieść i dokładnie sprawdzić - mówi w rozmowie z polsatnews.pl Radosław Nałęcz, redaktor naczelny Polsat Games.

"Jestem zachwycony takim sposobem nauczania"

Amerykański nauczyciel mógł w trakcie gry gestykulować. Podczas prezentacji podkreślał istotne elementy.

- Istnieje również taka możliwość, by wziąć mazak i napisać coś na szybie - z czego postanowił skorzystać. Jego pomysł odbił się szerokim echem w mediach społecznościowych. Widziałem tę lekcję i jestem zachwycony takim sposobem nauczania - dodaje Nałęcz.

Nowa odsłona gry "Half-Life" osiągnęła nowy rekord wśród gier VR na platformie Steam. Jednocześnie bawiło się w niej 42 858 graczy - informuje portal "Benchmark".

- Nie podejrzewam, by to była akcja wymyślona przez jej autorów. Wygląda to bardziej na inicjatywę nauczyciela, który wychował się na grach, jest ich fanem i wie, że do wielu młodych osób taka taktyka nauczania dotrze - uważa redaktor naczelny Polsat Games.

Nauczanie zdalne w polskich szkołach

- Nie słyszałem jeszcze, by w Polsce ktoś próbował zwrócić się do uczniów w takim stylu. Wiem, że niektórzy nauczyciele historii, jeszcze przed wprowadzeniem zdalnego nauczania, przebierali się za postaci historyczne. Natomiast obecna sytuacja zmusza nas do takiej kreatywności, do tego, by za pomocą nowych technologii docierać do młodych ludzi - podkreśla Radosław Nałęcz.

W Polce od 12 marca do 10 kwietnia w związku z epidemią koronawirusa zajęcia stacjonarne w szkołach i przedszkolach są zawieszone. Szkoły oraz przedszkola mają obowiązek nauczania na odległość.Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało także praktyczny poradnik, jak organizować nauczanie zdalne.

ZOBACZ: Zamknięte szkoły i przedszkola. Co z zasiłkiem dla rodziców?

"Ważne jest, aby podczas zawieszenia zajęć w szkołach nauczyciele i dyrektorzy mieli do dyspozycji narzędzia wspierające do prowadzenia zajęć z uczniami na odległość. Dlatego przygotowaliśmy poradnik, który zawiera wskazówki oraz inspiracje, jak prowadzić zajęcia zdalnie. W tej wyjątkowej sytuacji niezbędne jest dziś współdziałanie oraz mobilizacja dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów " - napisał Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej we wstępie do poradnika.

"Wzajemna współpraca i odpowiedzialne podejście do kształcenia na odległość, to klucz do efektywnego organizowania czasu uczniów w domu" - dodał.

WIDEO - "Nie będzie miał kto stanąć przy łóżku pacjenta". Ustawa może sparaliżować oddziały Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ac/bas/ benchmark.pl, polsatnews.pl, PAP