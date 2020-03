Koronawirus. Zasiłek opiekuńczy dla wszystkich rodziców niepełnosprawnych dzieci

W nowej specustawie przygotowywanej w związku z epidemią koronawirusa znajdzie się zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych do 18. roku życia - powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed w programie "Wszystko o koronawirusie". Do tej pory obowiązywała w tym przypadku granica 8 lat.

- Zasiłek dodatkowy, zasiłek opiekuńczy ze względu na przerwę w szkole jest do ósmego roku życia. W specustawie przygotowujemy rozwiązanie, które będzie dotyczyło dzieci niepełnosprawnych i to rozwiązanie będzie przysługiwało do 18 roku życia. Te dzieci też będą uprawnione do zasiłku opiekuńczego, czyli nie będzie tu (miała zastosowania - red.) ta granica ośmiu lat - powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Stanisław Szwed w programie "Wszystko o koronawirusie".

- Takie dodatkowe rozwiązanie będzie w nowej ustawie - dodał.

WIDEO: fragment programu "Wszystko o koronawirusie"

Przypomniał także, że ogólne przepisy dotyczące zasiłku opiekuńczego przy dzieciach chorych do 14 roku życia również dopuszczają skorzystanie z zasiłku opiekuńczego, "jeżeli ktoś wymaga takiej opieki".

- Można z tego skorzystać, bo obszar zasiłku opiekuńczego w całym roku to jest 60 dni - powiedział wiceminister. Polityk podkreślił jednak, że nie ma planów podwyższenia granicy wieku dla zdrowych dzieci. Zostanie utrzymana granica 8 lat dla dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Według polityka rodzice dzieci zdrowych będą musieli wpłynąć na pracodawców, aby ułatwili im opiekę nad dziećmi.

hlk/zdr/ Polsat News