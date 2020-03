Koronawirus w cieszyńskim Sanepidzie. Zakażonych dziewięciu pracowników

Cieszyńska placówka została zamknięta we wtorek. Wówczas potwierdzono pierwsze przypadki obecności wirusa SARS-CoV-2 u pracowników. Pracuje tam ok. 40 osób. Znane są wyniki ok. połowy z nich.

- Od samego początku, kiedy w Polsce pojawił się koronawirus, aż do momentu wykrycia zakażenia tym patogenem u pracowników stacji, personel pracował z wielkim zaangażowaniem po 12-14 godzin na dobę, przede wszystkim myśląc o zdrowiu mieszkańców. Pracowali w święta, w weekendy, w niedziele – podkreśliła Sylwia Pieczonka.

ZOBACZ: Ksiądz mógł zakazić wiernych koronawirusem. Poszukuje ich sanepid

Rzecznik poinformowała, że po zamknięciu Sanepidu w Cieszynie "cały jego personel został poddany kwarantannie". Główny Inspektor Sanitarny zadecydował, że ich zadania przejmie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej” – powiedziała Pieczonka.

Bielska placówka już przejęła obowiązki. „Ponownie pojawił się m.in. dostęp do informacji dotyczącej zakażeń się koronawirusem pod numerami telefonu 504 022 816 oraz 514 122 992” – dodała rzecznik starostwa.

WIDEO - Jak prawidłowo nosić maseczki? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ PAP