"Istnieją ważniejsze sprawy niż sport". Reprezentantka Szkocji wróciła do pracy w szpitalu

Niedawno Wright wywalczyła z drużyną klubową mistrzostwo kraju, zaś z kadrą narodową udała się do Kanady na mistrzostwa świata, by rywalizować m.in. o olimpijską kwalifikację. Szybko jednak wróciła do Szkocji, bowiem ze względu na rozprzestrzeniającego się koronawirusa zawody zostały odwołane.

Z zawodu curlerka Wright jest pielęgniarką, ale od zeszłego roku postawiła wszystko na sport, starając się sięgnąć po "bilet" na igrzyska w Pekinie w 2022 roku. W obecnej sytuacji wszystko się zmieniło.

"t is time to make a difference in a different way and I will now play my part in a much bigger team," - Scottish Champ @VickyWright14, on her return to @NHSForthValley front line.



