Ośrodki kwarantanny. "Nie przyjeżdżaj pan" vs. "jednoosobowy pokój z łazienką"

Od 15 marca wszyscy wracający do Polski muszą odbyć 14-dniową kwarantannę. Jak czytamy na stronie gov.pl, jeśli nie mamy odpowiedniego do tego miejsca lub nie możemy spędzić jej w domu, wojewodowie mają przeznaczone do tego lokale. Inspektor sanitarny - graniczny lub powiatowy - decyduje indywidualnie w każdej sytuacji.

Jeden z naszych czytelników, Robert, dowiedział się, że do jednego z ośrodków na Mazowszu (działa ich tam 86), "lepiej nie przyjeżdżać".

- Kobieta z sanepidu przekazała mi, że osoby odbywające tam kwarantannę dzwonią do nich ze skargami na 8- i 12-osobowe pokoje oraz jedną toaletę na korytarzu. Mają przeprowadzić tam kontrolę i zmienić warunki. Ja na kwarantannę wybrałem jednak rodzinny dom - relacjonuje w rozmowie z polsatnews.pl.

"Czy wiadomo, jak działa ośrodek?"

W Szczyrku ośrodkiem kwarantanny zbiorowej jest Centrum Kongresowe Orle Gniazdo. Na facebookowym profilu miasta opublikowano oświadczenie burmistrza dotyczące jego funkcjonowania.

Czytamy tam m.in. o tym, że do ośrodka kwarantannowego wszystkich niemogących odbyć kwarantanny w domu kieruje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Pod postem pojawiły się pytania dotyczące zapewnienia mieszkańcom Szczyrku bezpieczeństwa.

"Ciekawe, co będzie jak ktoś na kwarantannie na Orlim zachoruje? Wyrzucicie dywany, materace itd.? Czy będziecie brać po tym ludzi na wczasy?" - pisał jeden z internautów.

"Czy wiadomo w jaki sposób funkcjonuje taki ośrodek? Kto pilnuje, czy osoby faktycznie go nie opuszczają? Czy pracownicy też mają zakaz opuszczania ośrodka? Ile obecnie osób przebywa na kwarantannie w Orlim Gnieździe?" - pytał inny komentujący.

Pokój z łazienką



W sprawie uzyskania szczegółowych informacji na temat Orlego Gniazda i jego przystosowania do ośrodka zbiorowej kwarantanny skontaktowaliśmy się ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim.

- Aktualnie (23.03) na kwarantannie przebywają 22 osoby. Każda z nich ma do dyspozycji jednoosobowy pokój z łazienką - wyjaśnia Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Szczeponek.

Do budynku mogą wchodzić wyłącznie personel oraz dostawcy i pensjonariusze.

- Pracownicy ośrodka, w ramach zabezpieczeń, posiadają maski, kombinezony i rękawiczki - dodaje.

Niezbędne środki, czyli?

Dostaliśmy również informację, że szczegóły reguluje załącznik nr 36 "Instrukcja bazowa dla obiektów kwarantannowych SARS-CoV-2" do Wojewódzkiego Planu Działań na Wypadek Wystąpienia Epidemii.

Zawarte są tam m.in. wytyczne dotyczące minimalnego zaopatrzenia ośrodka zbiorowej kwarantanny w niezbędne środki. Należą do nich:

- maseczki FFP3, przyłbice lub gogle, fartuchy ochronne jednorazowe 1, rękawiczki ochronne jednorazowego użytku/ w ilości 3 komplety na 1 osobę poddaną kwarantannie na dobę. Zastosowanie środków ochrony indywidualnej: przy każdym wejściu do pomieszczenia w którym przebywa osoba poddawana kwarantannie (z adnotacją, że należy z nich korzystać przy kontakcie bliższym niż 5 metrów z osobą poddawaną kwarantannie);

- środki dezynfekcyjne do rąk, środki myjące do rąk, środki dezynfekcyjne do powierzchni, pozostałe środki niezbędne do utrzymania czystości w obiekcie;

- termometr dla każdej osoby poddanej kwarantannie, dopuszczalne są inne rozwiązania po uzgodnieniu z właściwym terenowo Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym;

- inne niezbędne środki konieczne do funkcjonowania obiektu kwarantannowego.

