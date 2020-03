Mourinho rozdaje żywność osobom starszym. "Jestem tu, aby pomóc"

Media zamieściły zdjęcie szkoleniowca w dresie, rękawiczkach i maseczce. Paczki z jedzeniem i lekarstwami przygotowywane są w ośrodku treningowym Tottenhamu w Enfield w stolicy Anglii.

📰 Our latest update on how the Club is supporting its fans and local community during this time - including a special delivery from Jose! #ToCareIsToDo ⚪️ #COYS