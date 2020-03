Sesja letnia w terminie? Gowin komentuje

- Jestem przekonany, że letnia sesja się odbędzie. Dzisiaj ciągle wierzę, że będzie to normalny termin. Gdyby istniała potrzeba przesunięcia, to temu m.in. służy specustawa - mówił w "Graffiti" minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Z powodu pandemii koronawirusa, w Polsce wprowadzono stan epidemiczny. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami, wszystkie szkoły wyższe są zamknięte do świąt Wielkanocnych.

"Będzie trzeba odrabiać zajęcia"

Wicepremier wyraził nadzieję, że w specustawie o koronawirusie znajdą się przepisy dające możliwość ministrowi i władzom uczelni do "elastycznego przesuwania terminów". - Chcę podkreślić jedną rzecz: jeżeli po świętach zaczniemy proces odmrażania państwa, a przede wszystkim odmrażania gospodarki i wrócimy w Polsce do w miarę normalnego życia, to terminy sesji i terminy rekrutacji są niezagrożone - zapewnił wicepremier na antenie Polsat News.

Gowin dodał, że uczelnie są "zdecydowanie lepiej przygotowane do lekcji online" niż szkoły. - Na uczelniach jesteśmy w stanie zrobić dużo więcej niż w szkołach. Uczelnie są od dawna przygotowane do wprowadzenia w szerokim zakresie nauczania zdalnego. Natomiast oczywiście są zajęcia, które muszą odbywać się w praktyce. To m.in. zajęcia w szpitalach, muzyczne itd. W związku z tym częściowo jesteśmy w stanie na bieżąco realizować program, ale z całą pewnością będzie konieczność nadrabiania wielu zajęć - powiedział.

- Uczelnie potrzebują teraz najbardziej solidarności we współpracy i tego, by Polscy naukowcy wnieśli jak największy wkład w światową walkę z epidemią - zapewnił gość "Graffiti".

