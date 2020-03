Wynalazek ratujący życie chorych na koronawirusa. Dwuosobowy respirator z Polski

Polscy inżynierowie opracowali urządzenie, dzięki któremu będzie można podłączyć dwóch pacjentów do jednego respiratora. To tym bardziej ważne w czasie epidemii koronawirusa, który atakuje właśnie płuca. Jak zapowiadają twórcy urządzenia, pierwsze egzemplarze zejdą z taśmy produkcyjnej już za trzy tygodnie.

W Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN w zespole kierowanym przez prof. Marka Darowskiego opracowano urządzenie Ventil, które w połączeniu z respiratorem umożliwia niezależną wentylację płuc jednego pacjenta. Jednak po odpowiednim podłączeniu może także służyć do podłączenia do jednego respiratora dwóch pacjentów.

Wynalazek pomoże walczyć z epidemią?

Polski wynalazek może być kluczowy w leczeniu chorych na koronawirusa. Lekarze we Włoszech muszą w ostatnich dniach podejmować decyzje dotyczące kwalifikacji pacjentów do leczenia. W Parmie pacjenci po 60. roku życia nie są podłączeni do respiratorów bo ich brakuje. Podobnie dzieje się w innych miastach, gdzie liczba chorych na Covid-19 wzrosła lawinowo.

Urządzenie przeszło pozytywnie wieloletnie testy kliniczne prowadzone w warunkach oddziału intensywnej opieki medycznej. W sytuacji epidemii koronawirusa powiązanej z rozprzestrzenieniem się zachorowań przebiegających z ostrą niewydolnością oddechową i w przypadku niedoboru respiratorów urządzenie może być wykorzystane do niezależnej wentylacji dwóch pacjentów za pomocą jednego respiratora - dowiodły testy.

- Konstrukcja urządzenia pozwala na niezależną regulację podstawowych parametrów procesu wentylacji mechanicznej dla obu pacjentów - wyjaśnił dr inż. Krzysztof Zieliński, kierownik projektu z IBIB PAN.

100 sztuk nowego wynalazku w 3 tygodnie

IBIB PAN podjął współpracę z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej (Ł-ITAM) w celu szybkiego wdrożenia do produkcji i wyprodukowania serii urządzeń Ventil. W obecnie powadzonych wspólnych pracach zostanie wykorzystana wiedza rozwinięta w IBIB PAN oraz doświadczenie eksperckie kadry naukowej dwóch instytutów - poinformował prof. dr hab. inż. Adam Liebert, dyrektor IBIB PAN.

- Nasze kompetencje technologiczne, obejmujące możliwości produkcji systemów mechatronicznych na potrzeby diagnostyki i terapii medycznej pozwoliły nam na szybkie przystąpienie do projektu i praktycznie natychmiastowe rozpoczęcie produkcji. Pierwsza seria 100 szt. aparatów Ventil powinna zostać wyprodukowana w ciągu trzech tygodni. Następnie urządzenia trafią do badań klinicznych w wyznaczonych szpitalach - powiedział dr hab. inż. Janusz Wróbel, dyrektor Łukasiewicz - Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej Ł-ITAM.

- To urządzenie Ventil, które podłącza się do respiratora, umożliwia równoczesną wentylację obu płuc pacjenta, szczególnie w przypadku ostrej niewydolności wydechowej, kiedy płuca są w różny sposób niewydolne. Ma to miejsce szczególnie w przypadku ostrego zapalenia płuc, wywołanego przez Covid-19. Pacjent dzięki temu odzyska szybciej pełną sprawność oddechową - powiedział Polsat News dr hab. Janusz Wróbel z Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej z Zabrza (woj. śląskie).

WIDEO - Dwóch chorych pod jednym respiratorem? To możliwe dzięki polskim naukowcom

Dwóch chorych pod jednym respiratorem

Aparat Ventil jest urządzeniem współpracującym z respiratorem z możliwością wykorzystania w dwóch zastosowaniach. Po pierwsze, zgodne z pierwotnymi założeniami zespołu IBIB PAN, opracowany aparat Ventil jest przeznaczony do niezależnej wentylacji obu płuc pacjenta będącego w stanie ostrej niewydolności oddechowej.

- Urządzenie to w sytuacji bardziej kryzysowej, kiedy zacznie brakować respiratorów, umożliwia bezpieczne podłączenie dwóch pacjentów do jednego respiratora, nawet wtedy, kiedy ich stan jest poważny. To nie jest sprawa trywialna, to nie jest zwykły rozdzielacz, to urządzenie posiada własny układ, który dostosowuje powietrze podawane pacjentowi - powiedział dr. hab. Janusz Wróbel.

W warunkach niedoboru respiratorów, aparaty Ventil mogą być zatem użyte jako pełnoprawne urządzenia do niezależnej wentylacji dwóch pacjentów podłączonych jednego respiratora. To zastosowanie jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji epidemicznej. Korzystając z aparatu Ventil można nie tylko podłączyć dwóch pacjentów, którzy będą używali jednego respiratora, ale zapewnić możliwość niezależnej regulacji podstawowych parametrów procesu wentylacji mechanicznej dla obu pacjentów.

Projekt zmierzający do wdrożenia do produkcji i wyprodukowania serii urządzeń Ventil, które zostaną skierowane w najbliższym czasie do badań klinicznych, jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

hlk/ polsatnews.pl, Polsat News